L’Atletico Madrid insiste per Verratti, c’è anche il Liverpool

In casa PSG bisogna decifrare il futuro di Marco Verratti. Il centrocampista azzurro non è ufficialmente in vendita ma, qualora arrivasse un’offerta importante, il club francese potrebbe prendere in considerazione la sua cessione. Come conferma Marca, l’Atletico Madrid è la squadra che si sta muovendo con più convinzione e avrebbe già sondato il terreno per il calciatore. Attenzione, però, all’inserimento del Liverpool, che deve sostituire Henderson e, molto probabilmente, anche Fabinho. L’operazione non sarà facile per nessuno, anche perché il PSG chiede 70 milioni di euro per il cartellino del calciatore.

Foto: Instagram Verratti