L’Athletic Club annuncia il rinnovo di Ernesto Valverde fino al 2024

L’Athletic Club annuncia il rinnovo di Ernesto Valverde. L’ex tecnico del Barcellona ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2024. Il 59enne è sempre più nella storia del club basco, in quanto è già diventato l’allenatore con più partite (332) sulla panchina dell’Athletic Club. Il 30 giugno 2022, infatti, è tornato per la terza volta alla guida della squadra di Bilbao dopo le esperienze dal 2003 al 2005 e dal 2013 al 2017. I Rojiblancos sono settimi in Liga, lottano per una posizione utile per il ritorno in una competizione europea. Appena sei i punti dalla zona Champions. L’annuncio sui social ufficiali del club.

💥 Ernesto Valverde renueva hasta 2024. El técnico amplía una temporada su compromiso con el proyecto rojiblanco y cumplirá ocho años al frente del banquillo de los leones. ✊ Egurre, Txingurri‼️#Valverde2024 #AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) February 17, 2023

Foto: sito ufficiale Athletic Club