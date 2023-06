Ufficiale: Galarreta all’Athletic Club fino al 2025

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, l’Atheltic Club ha annunciato l’acquisto di Iñigo Ruiz de Galarreta. Si tratta di un ritorno a Bilbao. Aveva infatti trascorso nel club basco tutte le giovanili. Il centrocampista era svincolato e ha firmato un contratto sino al 2025.

30 anni il prossimo 6 agosto, Bielsa lo fece esordire in Europa League nel 2011-2012. Nella stagione seguente ha giocato 3 partite nella massima serie spagnola, 2 p nei preliminari di Europa League e 3 partite nella fase a gironi di Europa League.

Nell’estate 2013 passa, con la formula del prestito, al Club Deportivo Mirandés in Segunda División. Dopo un inizio di stagione in cui ha giocato stabilmente da titolare, ha subito un infortunio al legamento crociato che tuttavia non ne ha condizionato la carriera.

Sono seguiti prestiti a Zaragoza, Leganès e Numancia, tutti in segunda. Quindi le esperienze col Barcelona B e il Numancia. Nel 2019 ancora in seconda serie ha firmato un quadriennale col Mallorca, con cui è finalmente approdato in Primeira.

Ora il ritorno a casa dve potrà, forse, finalmente essere profeta.

