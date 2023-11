L’Atalanta vola agli ottavi! Parità contro lo Sporting: apre Scamacca, risponde Edwards (1-1)

L’Atalanta difende il primo posto del girone e vola agli ottavi di Europa League! Al Gewiss Stadium termina in parità: 1-1, alla rete di Scamacca nella prima frazione di gioco, risponde la rete di Edwards nella ripresa. Al 7’ Scamacca ha trovato il gol del vantaggio, ma l’attaccante nerazzurro è stato fermato da una posizione di fuorigioco. Lo spavento più grande per il pubblico del Gewiss Stadium è arrivato al 20’ quando Gyokeres si è inventato una conclusione a giro sul secondo palo terminata di poco sul fondo. La risposta da parte dei padroni di casa è stata immediata, fulminea: Scamacca, questa volta in posizione regolare, è riuscito a beffare Adan con una conclusione dalla distanza. Nella ripresa il doppio cambio Edwards-Catamo al posto di Trincao ed Esgaio ha praticamente ribaltato l’inerzia. Edwards, coinvolto in un incidente stradale nei giorni scorsi ma recuperato all’ultimo momento, ci ha messo 11 minuti dal suo ingresso in campo per pareggiare i conti. La doppia opportunità è capitata a Pedro Gonçalves, il numero 8 ha prima colpito il doppio palo, poi su un contropiede ha calciato sul fondo. Il doppio brivido ha spaventato un’Atalanta che negli ultimi minuti ha giocato con attenzione e solidità, lo Sporting ha invece fatto parecchia fatica a reagire dopo aver sprecato ottime occasioni. Ma termina 1-1 al Gewiss Stadium, l’Atalanta è la capolista del gruppo D.

Foto: Instagram Atalanta