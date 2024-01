L’Atalanta travolge il Frosinone (5-0). E si porta a -1 dalla zona Champions

Atalanta show al Gewiss Stadium: 5-0 al Frosinone. La gara si sblocca dopo appena 7′: percussione sulla sinistra di Holm che è stato steso da Lusuardi, con l’arbitro Prontera che non ha potuto far altro che concedere il rigore. Dagli undici metri perfetto Koopmeiners, che batte Turati per l’1-0 dei nerazzurri. Dopo aver sbloccato la gara, gli uomini di Gasperini hanno trovato il raddoppio e il tris tra il dodicesimo e il quattordicesimo, con Ederson e De Ketelaere. 2-0 firmato dal brasiliano, che ha raccolto un cross dalla sinistra di Ruggeri, e dopo due minuti CDK ha firmato il 3-0, con un sinistro sotto la traversa che non ha lasciato scampo a Turati. Di Francesco cerca la svolta a inizio ripresa ed effettua un triplo cambio: fuori Lusuardi, Lirola e Harroui, dentro Gelli, Romagnoli e Ghedjemis. Il Frosinone alza il proprio baricentro, l’Atalanta cerca di gestire la gara. Al 50′ corre un grande brivido la retroguardia di Gasperini: retropassaggio sanguinoso dell’esterno nerazzurro, che involontariamente lancia Cheddira a tu-per-tu con Carnesecchi, l’estremo difensore esce e non interviene, poi la sfera giunge dalle parti di Brescianini che non calcia ma scarica per Gelli che non riesce ad impattare. Ma la palla era già uscita. All’83’ l’Atalanta serve il poker con Zappacosta, entrato al posto di Ruggeri al 54′. Il 4-0 della formazione casalinga prende vita da un’azione a cura dei subentrati di Gasperini, contropiede condotto da Mario Pasalic, che dal limite dell’area giallazzurra cambia fronte per Zappacosta: stop di petto, mirino sulla porta e tiro a giro sul palo lontano che non lascia scampo a Turati. Al 90′ arriva anche la manita nerazzurra firmata da Emil Holm che prima colpisce la traversa e poi ribadisce la palla in rete. Termina così 5-0 al Gewiss Stadium, l’Atalanta trova la quarta vittoria consecutiva tra le mura amiche e aggancia la Lazio a quota 33 punti, portandosi così a -1 dalla Fiorentina al quarto posto. Sesta sconfitta nelle ultime sette partite, invece, per gli uomini di Di Francesco.

Foto: Instagram Atalanta