L’Atalanta torna a Bergamo e trova una grandissima accoglienza

Non solo lacrime dopo la sconfitta di ieri sera a Lisbona maturata nel finale dopo oltre 90′ minuti passati in vantaggio sui fenomeni del Psg. L’Atalanta torna a casa e da un lato sorride perché, entrare nelle prime otto d’Europa a cospetto di milioni e milioni di euro bruciate dalle altre squadre, è un dato di fatto la crescita dei nerazzurri in Champions League. Gli uomini di Gasperini, ormai sulla bocca di ogni appassionato di calcio europeo, hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo sfiorando la semifinale dopo esser diventati come la Nazionale di calcio e un intero Paese al seguito. Oggi il grande rientro in stile: accoglienza da oscar per i beniamini nerazzurri, con i tifosi ai lati della strada ad accompagnare virtualmente il passaggio del bus atalantino nei pressi dell’aeroporto di Bergamo. Una città diventata popolare in Champions League anche grazie a una squadra che mai si è arresa ai poteri forti. E nel frattempo l’Atalanta sogna di giocare la prossima Champions nel proprio stadio.

Foto: facebook Atalanta