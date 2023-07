Bella vittoria dell’Atalanta in amichevole, che supera 3-1 il Bournemouth grazie alle reti di Joakim Mahele, Teun Koopmeiners ed Emmanuel Latte Lath. Soltanto panchina per Rasmus Hojlund: come vi stiamo anticipando da settimane, procede spedita la trattativa con il Manchester United per il giovane attaccante.

Foto: Instagram Atalanta