L’Atalanta sorride per i 3 punti ma deve valutare le condizioni di Djimsiti, Zaniolo e Zappacosta

L’Atalanta ottiene 3 punti importantissimi, battendo l’Udinese in rimonta e appaiando, momentaneamente, il Napoli in vetta alla classifica con 25 punti. Gasperini, oltre a sorridere per la vittoria, deve però valutare le condizioni di tre elementi, usciti per infortunio.

Il primo è Berat Djimsiti, col difensore che ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra. A fine primo tempo ko Davide Zappacosta, costretto al cambio per un risentimento muscolare al polpaccio sinistro. Quindi Nicolò Zaniolo che, entrato dalla panchina, ha dovuto chiedere il cambio pochi minuti dopo a causa di un fastidio alle regione inguinale sinistra. Nei prossimi giorni gli esami strumentali valuteranno le loro condizioni e i tempi di recupero.

Foto: sito Atalanta