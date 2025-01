L’Atalanta sogna sempre Cherki, ma c’è il piano B

L’Atalanta sogna sempre Rayan Cherki, come anticipato un po’ di tempo fa, ma siamo sempre all’interno di una situazione che vede una concorrenza non indifferente. Ma possiamo confermare che ci sono stati contatti veri con l’entourage e apertura totale, poi certamente bisogna trovare l’accordo con l’Olympique Lione e dobbiamo portare pazienza. Ma l’Atalanta non sta a guardare: nelle ultime ore dall’Inghilterra è emerso il profilo di Julio Enciso, trequartista/esterno offensivo classe 2004. Un buon talento che in questa stagione non sta particolarmente brillando. L’Atalanta lo aveva seguito nell’estate del 2022 prima che andasse al Brighton, si potrebbe prendere in prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto per circa 20 milioni. Ma per ora è un monitoraggio, aspettando la decisione del Lione per Cherki.