L’Atalanta saluta Bakker: “In bocca al lupo per la tua prossima avventura”

L’Atalanta saluta sui propri social Bakker, trasferitosi in Ligue 1 al Lille: “In bocca al lupo per la tua prossima avventura Bakker”. Questo il comunicato del club bergamasco nella giornata di ieri: “Atalanta BC comunica di aver ceduto a LOSC Lille, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2025, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore, Mitchel Bakker, 24enne esterno mancino che con la squadra nerazzurra ha totalizzato in poco più di una stagione 22 presenze (con 1 gol), vincendo la UEFA Europa League e scendendo in campo nella finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid. Atalanta BC saluta affettuosamente Mitchel e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale in Francia”.

Foto: twitter Atalanta