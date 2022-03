L’Atalanta rischia poco a Leverkusen: è 0-0 all’intervallo in Germania

Un’Atalanta quadrata, ben disposta tatticamente e concentrata, ha chiuso 0-0 il primo tempo in casa del Bayer Leverkusen. Una gara che ha visto i tedeschi fare la partita, senza però quasi mai rendersi realmente pericolosi per la Dea, se non con Diaby al 10′, poi nessun vero pericolo corso.

L’Atalanta, invece, ha avuto alcune ripartenze importanti non sfruttate bene da Muriel e Koopmeiners.

Da segnalare che i nerazzurri hanno anche perso per infortunio Toloi, uscito per problemi muscolari.

Foto: Twitter Atalanta