L’Atalanta ricorda Mondonico: “Sarai sempre il nostro Mondo”

“Sarai sempre il nostro Mondo“, così titola una nota ufficiale apparsa sul sito dell’Atalanta per ricordare Emiliano Mondonico, scomparso due anni fa al termine di una lunga malattia: “Oggi, domenica 29 marzo, ricorre il secondo anniversario della scomparsa di Emiliano Mondonico – si legge – E’ stato allenatore dell’Atalanta dal 1987 al 1990 e dal 1994 al 1998 e, sotto la sua guida, sono state scritte alcune delle pagine più belle della storia del Club. Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia atalantina lo ricordano con immutato affetto.” Con i Nerazzurri, Mondonico raggiunse le semifinali di Coppa delle Coppe contro il Malines nella sua prima stagione con la squadra in serie B qualificandosi poi alla Coppa Uefa per le due annate successive.