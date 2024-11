L’Atalanta ribalta l’Udinese con Pasalic più un autogol di Touré e aggancia il Napoli in vetta

Tutto esaurito al Gewiss Stadium, in occasione di Atalanta-Udinese, terminata 2-1 per i padroni di casa.

Inizio intraprendente dell’Udinese che sembra volersela giocare a viso aperto con i padroni di casa, ma è l’Atalanta a rendersi pericolosa per prima: al 5′ Retegui ci prova di testa su un cross. La conclusione termina alta. La prima occasione realmente importante della gara è dei bianconeri, che tre minuti dopo non trovano il gol solo per le due grandi risposte di Carnesecchi: prima su Lovric, poi su Davis. Al 14′ Lookman va in gol dopo un’azione costruita, ma quest’ultimo è viziato da un fuorigioco. Passano meno di 5 minuti, e l’Udinese trova un palo clamoroso con Payero. Il centrocampista parte da sinistra, si accentra e calcia a giro col piede destro, per un soffio non è 0-1. Al 21′ a rendersi pericoloso è Thauvin: Il francese si inserisce e riesce a calciare in anticipo dal limite dell’area, il portiere si allunga e devia in angolo. Nell’occasione del tiro avviene uno scontro tra il francese e Djimsiti: problemi per entrambi, ma al difensore va peggio, Gasperini infatti lo sostituisce. Dentro Ederson, che va ad agire nel ruolo di De Roon, che si sposta in difesa. Al minuto 34′ l’Udinese rischia un incredibile autogol: Bijol e Kamara intervengono insieme per chiudere una verticalizzazione: la scivolata di uno rimpalla sull’altro e per poco non beffa il portiere, friulani salvi per miracolo. Ma la squadra ospite ha le idee chiarissime, e i continui tentativi di fare la gara finalmente premiano: Kamara sblocca il risultato nei minuti di recupero, con un mancino violento in diagonale che batte il portiere all’angolino. Termina così il primo tempo, con un’Atalanta meno vivace del solito ed un’Udinese coraggiosissima.

Secondo tempo iniziato con tutt’altro spirito da parte della Dea, anche se è comunque l’Udinese a rendersi pericolosa nei primi minuti, con Thauvin. Ma l’Atalanta trova il pareggio al 56′, con l’ottimo piazzato di Pasalic, su un passaggio rasoterra proveniente dalla corsia di destra. Gli uomini di Gasp trovano poi addirittura il vantaggio solo qualche minuto dopo, sempre con un’azione dalle zone di Bellanova. L’esterno italiano mette in mezzo all’area un cross basso, deviato in porta goffamente da Touré. L’Atalanta è in vantaggio. Al 67′ Runjaic prova a smuovere la squadra: in campo Lucca e Zemura per Thauvin e Kamara. Ne cambia due anche Gasperini: escono Samardzic e Retegui, al loro posto Brescianini e Zaniolo, autore in Champions del suo primo gol stagionale (e costretto al cambio opchi minuti dopo per via di un problema fisico). Proprio Brescianini, appena entrato, si rende subito pericoloso: destro al lato dopo un bell’appoggio di Lookman. Dopo un finale di pura gestione, l’Atalanta trova i tre punti e si apposta in vetta insieme al Napoli.

Foto: Instagram Atalanta