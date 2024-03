L’Atalanta ribalta lo Sporting con Lookman e Scamacca e va ai quarti. Passa anche la Roma. Sconfitta indolore (1-0)a Brighton

L’Italia fa 4 su 4 tra Europa e Conference League, con Atalanta e Roma che raggiungono il Milan ai quarti di Europa League.

L’Atalanta vince in rimonta 2-1 a Bergamo contro lo Sporting CP, nel ritorno degli ottavi di Europa League. A Bergamo, gara molto viva, belle trame di gioco da entrambe le parti. Pericolosa l’Atalanta con Scamacca al 4′, che impensierisce il portiere portoghese. Al 12′ traversa di Djimsiti di testa, su calcio piazzato. Al 15′ ancora chance per la Dea, di testa Kolasinac, sfiora la rete.

Al 33′, dopo una mezz’ora di assedio atalantino, arriva il gol dello Sporting. Azione ben calibrata dei portoghesi, Goncalves scambia con Gyogeres, che gliela lascia, Goncalves entra in area e segna. Sul tiro però si fa male e deve uscire. Reazione dell’Atalanta con Lookman, ancora bravo il portiere dello Sporting che all’intervallo sarebbe qualificato.

Nella ripresa, partenza fortissma della Dea che pareggia immediadamente la contesa. Al 46′ è Lookman a pareggiare, meritatamente per la compagine di Gasperini. Palla in mezzo, un paio di lisci, arriva Lookman che insacca. Lo Sporting sbanda e l’Atalanta ne approfitta. E’ ancora Scamacca, al 59′, a ribaltarla segnando il 2-1 che fa esplodere i tifosi di casa. Atalanta che sale, prova a chiudere la gara, ma fallisce alcune chance con Pasalic e Miranchuk. E allora nel finale lo Sporting ci prova. Prima Musso, salva, su Paulinho, poi ancora lo Sporting a provarci nel recupeor. Nel finale, soffre l’Atalanta, ma la difesa di casa regge fino alla fine e finisce 2-1. L’Atalanta vince 2-1 e vola ai quarti di finale di Europa League.

La Roma perde 1-0 in Inghilterra sul campo del Brighton ma si qualifica per i quarti di finale, visto il 4-0 con cui aveva vinto all’andata. Roma che subisce la pressione della compagine di De Zerbi ma i giallorossi la sbloccano con Azmoun, con una grande sforbiciata, ma l’arbitro rileva un gioco pericoloso e ammonisce il giocatore giallorosso. Il Brighton passa al 37′ con Welbeck, che riapre i giochi. Finale di primo tempo nervoso, Estupinian sfiora Mancini con una testata, ne nasce una mini rissa, sedata. Il Brighton conduce 1-0 al 45′ .

Nella ripresa, parte forte la compagine britannica, che prova a mettere paura alla Roma. Straordinario Svilar in un paio di circostanze a tenere l’1-0 e a non far accendere l’entusiasmo dei padroni di casa. La Roma in ripartenza prova a pungere ancora con Azmoun, ma non trova la rete.

Foto: Instagram Atalanta