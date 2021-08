L’Atalanta riaccoglie Pessina, Toloi, Romero e Musso

Vacanze finite per Rafael Toloi e Matteo Pessina, reduci entrambi dal trionfo europeo con l’Italia. I due sono tornati a Zigonia per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Al Centro Bortolotti sono tornati anche Cristian Romero e Juan Musso anche loro reduci dalla vittoria della Copa America con l’Argentina.

Campioni d’Europa di nuovo in città! 😍

European Champions back in town! 🏆🇮🇹#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/D8R3sd1Qxb — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 1, 2021

FOTO: Twitter Atalanta