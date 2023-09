L’Atalanta prova a fare la partita, ma l’attacco non incide: 0-0 all’intervallo col Rakow

Risultato bloccato sullo 0-0 tra Atalanta e Rakow Czestochowa dopo i primi quarantacinque minuti. I nerazzurri mantengono il vantaggio territoriale, ma senza pungere più di tanto. Così il portiere avversario Kovacevic deve mettere i guantoni tre volte, una su Muriel, poi su Lookman e infine De Ketelaere. Sul finire di tempo ancora Muriel avrebbe sulla testa l’opportunità del vantaggio, ma senza saltare manda alto, così come Lookman in spaccata, incapace di ribadire in rete da due passi.

Foto: Twitter Atalanta