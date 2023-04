L’Atalanta perde Ruggeri per la gara contro il Bologna. Risentimento al flessore per il difensore

Matteo Ruggeri non sarà disponibile questo pomeriggio in casa Atalanta nel match contro il Bologna. Il difensore ha accusato un risentimento muscolare al flessore sinistro accusato nel corso dell’ultima rifinitura. Seguiranno accertamenti in merito.

Foto: Instagram Atalanta