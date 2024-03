L’Atalanta perde De Ketelaere: gli esami confermano la distrazione all’adduttore

Arrivata la diagnosi sulle condizioni fisiche di Charles De Ketelaere, rientrato in Italia dopo aver lasciato il ritiro della nazionale belga, in seguito all’infortunio riportato venerdì scorso. Gli esami, come si legge sull’Ansa, hanno riscontrato che il giocatore soffre dei postumi distrattivi all’adduttore lungo sinistro, confermando la prima diagnosi effettuata dallo staff medico del Belgio. I tempi di recupero dipenderanno dalla sua evoluzione clinica.

Foto: Instagram Atalanta