L’Atalanta non si ferma più: 2-0 al Napoli e settima vittoria di fila. Gasp consolida il 4° posto

Atalanta inarrestabile. La squadra di Gasperini confeziona la settima vittoria di fila in Serie A battendo per 2-0 il Napoli nel posticipo della 29 giornata di campionato. All’Atletico Azzurri d’Italia succede tutto nella ripresa: tra il 47’ e il 55’ i nerazzurri stendono gli uomini di Gattuso grazie alle reti di Pasalic e Gosens. Un successo che permette all’Atalanta di consolidare il quarto posto e restare in scia dell’Inter.

Martedì 30 giugno

19:30 Torino-Lazio 1-2 (Belotti – Immobile, Parolo)

21:45 Genoa-Juventus 1-3 (Pinamonti – Dybala, Ronaldo, Douglas Costa)

Mercoledì 1 luglio

19:30 Bologna-Cagliari 1-1 (Barrow – Simeone)

19:30 Inter-Brescia 6-0 (Young, Sanchez, D’Ambrosio, Gagliardini, Eriksen, Candreva)

21:45 Fiorentina-Sassuolo 1-3 (Cutrone – Defrel 2, Muldur)

21:45 Lecce-Sampdoria 1-2 (Mancosu – Ramirez 2)

21:45 Spal-Milan 2-2 (Valoti, Floccari – Leao, aut. Vicari)

21:45 Verona-Parma 3-2 (Di Carmine, Zaccagni, Pessina – Kulusevski, Gagliolo)

Giovedì 2 luglio

19:30 Atalanta-Napoli 2-0 (Pasalic, Gosens)

21:45 Roma-Udinese

CLASSIFICA: Juventus 72; Lazio 68; Inter 64; Atalanta 57; Roma 48; Napoli 45; Milan 43; Hellas Verona 42; Parma, Cagliari 39; Bologna 38; Sassuolo 37; Fiorentina, Torino 31; Sampdoria 29; Udinese 28; Genoa 26; Lecce 25; Spal 20; Brescia 18.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta