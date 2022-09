L’Atalanta non è più da sola in testa: soltanto 1-1 contro una buona Cremonese

E’ calato il sipario sul lunch match che ha aperto la domenica della 6a giornata di Serie A. E’ finito 1-1 il derby lombardo tra Atalanta e Cremonese, con i bergamaschi che mancano l’allungo solitario in vetta per la seconda settimana di fila, rimanendo sempre prima ma insieme a Napoli e Milan a 14 punti.

Gara palpitante al Gewiss Stadium, con una bella Cremonese che ha ribattuto colpo su colpo all’Atalanta. Gasperini ha provato a giovarsi la carta Muriel dall’inizio, ma il colombiano, non al meglio, ha deluso ed è uscito al 55′.

Atalanta avanti al 64′, con una punizione di Koopmeiners, ma un fallo di mano di Okoli ha portato il Var ad annullare la rete. Il gol arriva al 74′, con Demiral, che di testa insacca la rete dei padroni di casa.

Il difficile sembra alle spalle per l’Atalanta, ma al 79′, Valeri, con la complicità di Musso, trova il meritato gol del pareggio della Cremonese, che ottiene il suo secondo punto consecutivo in Serie A.

L’Atalanta prova l’assalto finale ma regge bene la squadra di Alvini che strappa il punto da Bergamo.

Foto: twitter Atalanta