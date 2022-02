L’Atalanta in silenzio stampa per il gol annullato a Malinovskyi

L’Atalanta ha deciso di non rilasciare dichiarazioni dopo la sconfitta di Firenze. Il silenzio stampa è motivato dal gol annullato a Malinovskyi che ha portato alla successiva espulsione di Gian Piero Gasperini. Già nelle ultime partite, Coppa Italia compresa, l’allenatore aveva deciso di non presentarsi in sala stampa.

Foto: Twitter Atalanta