L’Atalanta fa un colpaccio: Rowe. Il Bologna fa Cassa (due volte). E Mbangula…

31/08/2026 | 15:55:01

Jontahan Rowe sarà un nuovo esterno offensivo dell’Atalanta, colpo di grande spessore. Vi avevamo anticipato qualche giorno fa che il club bergamasco avrebbe rilanciato dopo l’iniziale proposta di 35 milioni bonus compresi. È andata proprio così, l’Atalanta è arrivata a 40 milioni e ha sfondato il muro con i bonus. Il Bologna fa Cassa due volte perché a sorpresa nella trattativa entra il giovane esterno offensivo Federico, un ragazzo di talento che era stato in diverse occasioni utilizzato da titolare. In contemporanea il Bologna sta per prendere Mbangula: qualche giorno fa vi avevamo ricordato l’esclusiva di oltre un anno fa, aggiungendo che Sartori – suo vecchio estimatore – avrebbe fatto di tutto per coronare la rincorsa. E così sarà.

Foto: X Bologna