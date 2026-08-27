L’indiscrezione: Rowe, l’Atalanta pronta ad aumentare i bonus. Il Bologna e sostituto
27/08/2026 | 22:00:09
L’Atalanta non smette di pensare a Jonathan Rowe, a maggior ragione dopo la cessione ormai in chiusura di Ahanor al Chelsea. Dipenderà molto dal Bologna alla ricerca di un sostituto importante: c’è stato un tentativo per Gudmundsson che la Fiorentina non ritiene incedibile ma che deve sciogliere le riserve, tra gli altri nomi Luca Cilli segnala anche quello di Maamma del Watford, a parte il tentativo per Vargas del Siviglia (molto corteggiato anche da altri club). L’Atalanta insisterà, fin qui ha offerto 35 milioni bonus compresi, è pronta ad aggiungere altri 3-4 milioni di bonus per avvicinarsi a quota 40.
Foto: sito Bologna