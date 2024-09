L’Atalanta è super con Lookman. Battuta la Fiorentina 3-2. 0-0 tra Torino e Lecce

Completate le gare delle 15, in questa domenica di Serie A. L’attenzione se la prende tutta la gara di Bergamo, tra Atalanta e Fiorentina, che vede un primo tempo assolutamente spettacolare. La Dea vince 3-2, rimontando due volte il vantaggio viola.

E infatti è la Fiorentina a mettere in naso avanti per due volte. Primo vantaggio viola al 15′, con Martinez Quarta, abile a sfruttare un assist di Kean e insaccare. L’Atalanta non si scompone, e al 21′ pareggia con Retegui. Giocata da fuoriclasse di Lookman, che ne salta due, mette in mezzo e l’attaccante azzurro, di testa, insacca alle spalle di De Gea. Quarto gol in 4 giornate per l’attaccante della Nazionale, il terzo di testa.

Ma la Fiorentina non ci sta e reagisce. Al 32′ Kean è in forma e lo dimostra, bella palla di Colpani, buca l’ex Gosens, Kean no e insacca il 2-1 viola.

Atalanta che appare in difficoltà, a livello difensivo in particolare, ma nel giro di 50 secondi, l’Atalanta la ribalta. Prima De Ketelaere e poi Lookman nel recupero, portano avanti la Dea.

Gara strepitosa anche nel secondo tempo, dove però non arrivano i gol. Lookman sfiora in due occasioni il 4-2. La Fiorentina con Ikone sfiora il pari nel finale, ma l’Atalanta vince, riscatta le due sconfitte di fila e torna in corsa in campionato.

Nell’altra gara, finisce 0-0 una brutta Torino-Lecce.

Foto: Instagram Atalanta