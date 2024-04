L’Atalanta è magnifica ad Anfield: la doppietta di Scamacca e il tap-in di Pasalic stendono il Liverpool (3-0)

L’Atalanta è magnifica ad Anfield: 3-0 al Liverpool. Subito ritmi altissimi e la prima occasione da rete arriva dopo 3′ con Pasalic, ma il suo tentativo viene neutralizzato da Kelleher. Al 26′ Elliot prova a incantare Anfield con un grande tiro a giro, ma il suo tentativo si stampa prima sulla traversa e poi sul palo, strozzando in gola l’urlo di gioia di Anfield. A sbloccare la gara, però, sarà la rete di Gianluca Scamacca che raccoglie lo scarico di Zappacosta e buca Kelleher. A pochi istanti dalla fine del primo tempo l’Atalanta ha l’occasione per il raddoppio, ma Kelleher vince la sfida a tu per tu con Koopmeiners. Klopp ridisegna il Liverpool durante l’intervallo: fuori Tsimikas, Jones ed Elliot, dentro Robertson, Salah e Szoboszlai. La prima chance del secondo tempo è per i Reds con l’incornata di Van Dijk, ma il suo tentativo sorvola la traversa della porta difesa da Musso. Il Liverpool alza i giri del motore ed è Salah a minacciare gli uomini di Gasperini, ma Musso risponde presente. Al 55′ ci prova Nunez dopo lo spunto di Gakpo, ma il tentativo del centravanti uruguaiano finisce alto sopra la traversa. Ma al 60′ è ancora l’Atalanta a colpire con De Ketelaere pesca Scammacca al centro dell’area che, di controbalzo, sigla il 2-0 e la sua doppietta personale. Al 64′ De Ketelaere pesca Koopmeiners, ma l’olandese spreca il colpo del 3-0. Klopp inserisce anche Diogo Jota per cambiare il rullino della gara. Al 78′ arriva la risposta dei Reds con il tap-in di Salah. Ma l’assistente ferma tutto per la posizione in fuorigioco dell’egiziano. Ma all’83’ è ancora l’Atalanta a trovare la via del gol, ancora una volta determinante Scamacca che imbuca per Ederson, il brasiliano trova la risposta di Kelleher che respinge. Pasalic è il più lesto di tutti e deposita in rete il 3-0 dell’Atalanta. Immediata la risposta dei Reds che ci provano con il tocco sotto di Diogo Jota, ma Ruggeri salva tutto sulla linea. Termina così ad Anfield, l’Atalanta vince 3-0 ad Anfield.

Foto: Instagram Atalanta