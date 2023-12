L’Atalanta dei giovani cala il poker al Rakow. A segno Muriel (doppietta), Bonfanti e De Ketelaere

L’Atalanta non si accontenta del primo posto del girone e cala il poker in casa del Rakow: 4-0 firmato dalla doppietta di Muriel e le reti di Bonfanti e De Ketelaere. Il gol per la squadra di Gasperini arriva al primo affondo: Miranchuk porta via il pallone a Kochergin ed imbuca in profondità per Muriel, che salta secco Racovitan e col mancino non lascia scampo a Kovacevic. A metà primo tempo ecco il raddoppio: azione da corner, la difesa del Rakow pasticcia in area piccola e in mischia la Dea fa 2-0. Dapprima il tiro di Del Lungo viene salvato sulla linea, ma Bonfanti è il più veloce a ribadire in rete. Grande emozione per il difensore, all’esordio da titolare con la maglia nerazzurra. Prima del duplice fischio ci sarebbe anche spazio per il tris: Pasalic imbuca per il solito Muriel, che tenta un altro super gol di tacco ma questa volta manda il pallone alla base del legno alla sinistra del portiere. Nella ripresa il Rakow va due volte vicino al gol della bandiera, ma Carnesecchi è ispiratissimo. Su angolo Kovacevic manda il pallone sul legno alla destra di Carnesecchi con un bel colpo di testa da centro area: l’azione prosegue con Crnac che costringe poi il portiere nerazzurro alla respinta da terra. Passa un minuto ed ecco il tris nerazzurro: Ggran ripartenza da destra di Holm: cross da destra, Jean Carlos sbaglia l’intervento e calcia addosso a Muriel che con un pizzico di fortuna trova così la doppietta personale. C’è ancora tempo per la gioia personale di De Ketelaere, che in pieno recupero fa 4-0 con un colpo da biliardo di destro.

Foto: Instagram Atalanta