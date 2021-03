L’Atalanta crede nell’impresa: Gasperini vuole conquistare la 301a vittoria della sua carriera in casa del Real

Appuntamento con la storia questa sera per l’Atalanta che ha l’occasione di replicare la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, già conquistata la scorsa stagione. Alla truppa di Gasperini, attesa questa sera dalla sfida in casa del Real Madrid, servirà, però, un’impresa per ribaltare l’1-0 subito all’andata.

Gasperini sogna di conquistare la 301a vittoria della sua carriera proprio in casa del Real e sa che per ottenere la qualificazione dovrà far affidamento su tutto il potenziale offensivo della propria squadra in modo da sfruttare al meglio gli eventuali spazi lasciati dalla squadra di Zidane che dovrà fare a meno dell’equilibratore del centrocampo, Casemiro, squalificato. Per questo, l’idea del Gasp è quella di partire dall’inizio con la coppa Zapata–Muriel, ben sapendo che un eventuale gol subito non sposterebbe di molto le possibilità di qualificazione, visto che l’Atalanta è chiamata a fare almeno due gol se vuole evitare i supplementari. L’impresa è difficile ma non impossibile visto lo score difensivo dei blancos in Champions, dove nelle 6 gare del girone hanno subito ben 9 reti.

Foto: Uefa