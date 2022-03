L’Atalanta con personalità: Boga colpisce a Leverkusen, vittoria e quarti di Europa League

Un primo tempo equilibrato, una ripresa in cui l’Atalanta ha dovuto serrare i ranghi per resistere al pressing offensivo del Bayer Leverkusen ed infine la rete che ha fatto esplodere i tifosi bergamaschi: è stato Jeremie Boga a regalare la qualificazione ai quarti di Europa League, giusto premio per una prestazione solidissima al termine di una gara in cui gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno dimostrato di avere la mentalità e la personalità per arrivare fino in fondo alla competizione.

La gara della formazione nerazzurra non è iniziata nel verso giusto, dal momento che al settimo minuto i nerazzurri sono stati costretti a rinunciare a Rafael Toloi, uscito a causa di un infortunio e rilevato poi da Berat Djimsiti. La prima frazione è poi trascorsa sotto il segno dell’equilibrio, con gli uomini di Gasperini attenti soprattutto a concedere poche occasioni ai tedeschi e pericolosi in un paio di contropiedi.

Nella ripresa è sceso in campo un Bayer Leverkusen decisamente più arrembante, ma gli assalti della formazione allenata da Gerardo Seoane si sono schiantati contro la strenua difesa dell’Atalanta, che ha retto nonostante il clima focoso di uno stadio che ha spinto i tedeschi sino alla fine. Nel finale l’esplosione di gioia dopo la rete di Boga, che regala il passaggio del turno: il sogno europeo può continuare.

Foto: Twitter Atalanta