L’Atalanta colpisce la Juve con uno schema su punizione: 1-0 all’intervallo, rete di Koopmeiners

Si chiude con l’Atalanta in vantaggio per 1-0 la prima frazione di gioco all’Allianz Stadium. La prima vera occasione dell’incontro arriva al 13′ ed è a tinte bianconere. Accelerazione sulla sinistra di Chiesa che fa partire un pallone per il taglio sul primo palo di Miretti: bel colpo di testa coi giusti tempi, respinge coi pugni Carnesecchi. Ma al 34′ è l’Atalanta a passare in vantaggio con uno schema su calcio di punizione ben riuscito che ha liberato Koopmeiners per la conclusione in porta che non ha lasciato scampo a Szczesny.

Foto: Instagram Atalanta