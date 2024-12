L’Atalanta lotta ma perde contro il Real Madrid: finisce 2-3 a Bergamo. L’Inter cade al 90′ a Leverkusen (1-0)

Concluse le gare delle 21 in Champions League. Serata amara per i colori italiani, anzi nerazzurri, per le sconfitte di Atalanta e Inter contro le rispettive rivali, il Real Madrid e il Bayer Leverkusen.

A Bergamo parte bene il Real Madrid che fa la partita. Al 1′ minuto subito chance per Mbappé, para Carnesecchi in uscita. Pressione dei campioni d’Europa con un tiro di Valverde di poco alto. Al 10′ passano gli uomini di Ancelotti. Mbappé liberato benissimo, si presenta davanti a Carnesecchi e non sbaglia. Real avanti a Bergamo. L’Atalanta reagisce però con veemenza e inizia a fare la partita. Rudiger strepitoso in due salvataggi su De Ketelaere e Lookman. Il Real però si difende bene e con ordine alle folate offensive della Dea. Al 35′, colpo di scena perchè il Real Madrid perde Mbappé. Il francese esce per un problema muscolare. Entra al suo posto Rodrygo, anche lui reduce da un infortunio. L’Atalanta prova ancora con possesso palla e imbucate. E proprio su una imbucata, Kolasinac al 45′ viene steso in area di rigore. Dagli 11 metri va De Ketelaere trasforma in maniera magistrale all’ultimo secondo del primo tempo.

Inizia la ripresa e le stelle del Real Madrid si accendono, anche con un po’ di fortuna. Al 56′, passa di nuovo avanti il Real Madrid. Serie di rimpalli, la sfera finisce a Vinicius che insacca per il 2-1. L’Atalanta accusa il colpo e al 59′ incassa anche il 3-1. Azione di Bellingham, palla sul sinistro che si insacca all’angolino. Risponde immediatamente l’Atalanta al 65′. Tiro secco di Lookman, destro molto forte sul primo palo che batte Courtois. L’Atalanta è ancora in partita. La Dea sfiora il 3-3 epico, con un calcio di punizione di Samardzic, para Courtois. Atalanta che ovviamente deve sbilanciarsi per cercare il 3-3 e presta il fianco alle ripartenze del Real che però non sfrutta le chance. E allora l’Atalanta ci prova fino alla fine. Al 95′ chance clamorosa per Retegui che a porta spalancata da un metro spara in curva. Finisce 3-2 per il Real Madrid che si risolleva in classifica. Primo ko europeo per l’Atalanta.

A Leverkusen cade anche l’Inter, alla prima sconfitta in questa Champions League. Gara molto equilibrata con i campioni di Germania che partono con grande aggressività e una traversa di Tella. L’Inter prova a ripartire, potenziali chance per Frattesi e Calhanoglu, murate dalla difesa del Bayer. Nel finale di tempo, doppia chance per il Bayer targata Wirtz, la stella tedesca si vede difronte la grande opposizione di Sommer. A Leverkusen si va all’intervallo sullo 0-0.

Il Leverkusen prova ad accelerare a inizio ripresa. Chance per Frinpong che però calcia alto. Tanti duelli in mezzo al campo ma l’equilibrio permane. Sembra una gara che sta scivolando verso lo 0-0 ma al 90′ arriva la doccia gelata. Su azione di calcio d’angolo, un paio di rimpalli favoriscono Mukiele che insacca il vantaggio dei campioni di Germania. Inter che subisce il primo gol in questa Champions, ma pesantissimo.

