L’Atalanta batte di misura lo Young Boys e sale al primo posto del girone: decide Pessina

Nella ripresa la Dea riparte a mille con Toloi, Pessina e Zappacosta che impegnano il portiere giallonero Von Ballmoos.

Al 69′ finalmente arriva il vantaggio, Zapata combatte sulla destra e riesce a entrare in area di rigore, pallone al centro e per Pessina siglare l’1-0 è un gioco da ragazzi.

Nel finale torna in campo Muriel e per poco non raddoppia, bravo ancora una volta Von Ballmoos sul suo piatto destro.

Finisce 1-0, l’Atalanta batte di misura lo Young Boys e sale a 4 punti al primo posto nel girone in attesa di Manchester United-Villarreal.