L’Atalanta batte 1-0 lo Sturm Graz (Djimsiti) e si qualifica al prossimo turno di Europa League

L‘Atalanta batte 1-0 lo Sturm Graz e si qualifica al turno successivo di Europa League. Una gara non bella nel primo tempo a Bergamo, dove i nerazzurri non concludono quasi mai verso la porta, contro uno Sturm Graz attento in difesa e pronto a ripartire. Nella ripresa, la sblocca Djimsiti sugli sviluppi di calcio d’angolo al 50′. Bella la rete del difensore, che festeggiala 200a gara con i bergamaschi. La gara cambia. Lo Sturm Graz si apre, concedendo spazio alla Dea, che però non approfitta con Pasalic in un paio di occasioni, per chiudere la gara.

Arriva comunque una vittoria fondamentale per i nerazzurri, che salgono a 10 punti, si qualificano al turno successivo di Europa League, in attesa di capire se direttamente agli ottavi, come primi, basterà un pareggio con lo Sporting per essere certi del primo posto.

Foto: Instagram personale