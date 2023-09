L’Atalanta alza il muro per Muriel

L’Atalanta alza il muro per Luis Muriel. Dopo il recente infortunio del nuovo arrivato El Bilal Touré e la cessione di Duvan Zapata al Torino, il club nerazzurro – stando quanto riportato da Sportitalia – non ha intenzione di cedere il centravanti colombiano. Nelle ultime ore il Bologna ha provato a sondare il terreno per Luis Muriel, ma il club orobico si è opposto alla cessione.

Foto: Twitter Atalanta