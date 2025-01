L’Aston Villa cerca difensore: interesse per Foyth

Oggi l’Aston Villa se la vedrà in casa, nel match valido per il 23° turno di Premier League, con il West Ham. Una gara molto importante per i padroni di casa che hanno l’opportunità di avvicinarsi alla zona Europa. Certo è che non sarà così semplice visto e considerato che gli Hammers hanno voglia di rivalsa. I Villans, però, non pensano solo al campionato, ma si affacciano anche sul calciomercato. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, il club inglese avrebbe messo nel proprio mirino Foyth. Il difensore del Villarreal, quest’anno più che mai, non ha trovato così tanto spazio e potrebbe essere una buona opportunità per ampliare il proprio minutaggio. Per il momento sono solo 181′ i minuti disputati, spalmati in 4 presenze in campionato. Inoltre, Emery conosce molto bene il difensore classe ’98 e potrebbe sfruttare la sua versatilità a proprio vantaggio. L’argentino, infatti, oltre a ricoprire il ruolo di centrale difensivo, può essere schierato anche come terzino destro oppure, in casi di emergenza, come mediano davanti alla difesa.

FOTO: sito Villarreal