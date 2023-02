L’Aston Villa annuncia il rinnovo del difensore Tyrone Mings

L’Aston Villa ha blindato con un nuovo contratto il difensore Tyrone Mings. Il centrale difensivo inglese aveva un accordo con i The Villans fino al 30 giugno 2024. Non è stata specificata la nuova scadenza, il comunicato ufficiale: “L’Aston Villa è lieta di annunciare che Tyrone Mings ha firmato un nuovo contratto con il club. Il difensore sta per raggiungere le 150 presenze in maglia claret and blue dopo essere arrivato in prestito nel 2019. Mings ha aiutato il Villa a conquistare la promozione in Premier League alla fine della sua prima stagione prima di firmare definitivamente per il club. È diventato un pilastro della difesa del Villa ed è stato convocato dall’Inghilterra in campo internazionale”.

Foto: sito Aston Villa