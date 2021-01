Lasse Schone si allena con l’Ajax in attesa della nuova squadra

In attesa si scoprire cosa riserverà il futuro per Lasse Schone dopo la risoluzione del contratto con il Genoa, il centrocampista danese è tornato in Olanda. L’obiettivo di Schone è quello di tornare ad essere protagonista sul campo anche in vista degli Europei ed in attesa della chiamata giusta il giocatore è momentaneamente tornato ad Amsterdam, dove notizia di questa mattina, si sta allenando proprio con l’Ajax per mantenere la forma fisica. “Bello rivederti, Lasse”, il messaggio social del club olandese.

Foto: Mirror