L’Ascoli sceglie Bertotto per la panchina. Triste addio con Dionigi

L’Ascoli ha ormai scelto Valerio Bertotto per la panchina. Conferme sono arrivate negli ultimi minuti anche dal presidente Pulcinelli, ormai siamo ai dettagli. Bertotto avrà un’occasione importante. Farà discutere il triste addio con Davide Dionigi, protagonista di una salvezza difficilissima, e che poi ha rotto per una richiesta economia ritenuta eccessiva. Per Dionigi un brutto colpo, era riuscito a rilanciarsi dopo stagioni deludenti.

Foto: logo Ascoli