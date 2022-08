L’Ascoli cerca il grande colpo in attacco. Sono in corso i contatti con Simy, con buone possiibilità – secondo quanto raccontato da Sportitalia in serata – di regalare un altro centravanti a mister Bucchi, dopo l’arrivo di Gondo. Simy è rientrato alla Salernitana dopo il prestito al Parma e non ha mai trovato spazio tra le file di Nicola.

Foto: Twitter Parma