Lascelles: “Jorginho si è rifiutato di stringermi la mano, ero furioso”

Una rete molto contestata messa a segno da Anthony Gordon ha messo fine all’imbattibilità dell’Arsenal, scatenando però la furia di Mikel Arteta. La sfida contro il Newcastle ha lasciato degli strascichi e il Daily Mail riporta oggi le parole di Jamaal Lascelles, capitano dei Magpies:

“Jorginho non mi ha stretto la mano, ero furioso, non va bene.‌ Non mi rifiuterei mai di stringere la mano a un capitano avversario, in nessun modo. Puoi avere quante discussioni vuoi in campo ma stringere la mano alla fine fa parte dello sport”.

Foto: goal.com