Lasarte (ct Cile) su Sanchez: “Contro il Paraguay l’ho visto molto bene. Il meglio deve ancora venire”

Il tecnico della nazionale cilena Martin Lasarte ha parlato di Sanchez in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezuela: “Penso che sarebbe ingiusto se facessi una valutazione totale tenendo conto che Alexis viene da infortuni, da un periodo di recupero. Non ha avuto molti minuti in Italia. Nel secondo tempo (contro il Paraguay, ndr) ha giocato molto, molto bene. Lo abbiamo usato dietro gli attaccanti affinché li ispirasse, penso che il meglio di lui debba ancora venire. Sono felice con la crescita che sta avendo”.

FOTO: Instagram personale Sanchez