L’Arsenal vola a +5 sul City: la doppietta di Odegaard stende i Wolves (2-0)

Continua inarrestabile la marcia dell’Arsenal in Premier League. I Gunners si sono imporsi oggi per 2-0 sul campo del Wolverhampton grazie alla doppietta realizzata nel secondo tempo da Odegaard. Con questo risultato la formazione allenata da Mikel Arteta approfitta del passo falso del Manchester City contro il Bentford e vola a +5. Crisi profonda, invece, per i Wolves che. restano all’ultimo posto.

Foto: Arsenal Instagram