L’Arsenal si salva nel finale con il Southampton, ma non sa più vincere. E’ 3-3, il City punta al sorpasso

L’Arsenal si complica la vita, rischia una clamorosa sconfitta in casa contro il Southampton ultimo in classifica salvandosi nel finale da un ko assurdo, ma ottenendo il terzo pareggio di fila, che vede una forte frenata per le ambizioni al titolo. Alcaraz e Walcott nel primo quarto d’ora illudono i saints, Martinelli accorcia le distanze al 20′. Caleta-Car al 66′ ripristina il vantaggio di due lunghezze degli ospiti, segnando il 3-1, poi l’impresa dei gunners con Odegaard all’88’ e Saka al 90′. Nel recupero, di oltre 10 minuti, accade di tutto, assalto dei Gunners, due pali, un salvataggio sulla linea, ma finisce con un 3-3 che delude gli uomini di Arteta. Ora il vantaggio sul City è di soli 5 punti, con la squadra di Gaurdiola che però ha due partite in meno e virtualmente potrebbe ritrovarsi in testa. Il 26 aprile ci sarà lo scontro diretto, all’Etihad Stadium, con il City che quindi punta al sorpasso e anche all’allungo finale sui Gunners.

Foto: twitter personale