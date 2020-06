L’Arsenal si rialza e batte il Southampton. Arteta: “Volevamo uscire dalla crisi”

Dopo due ko di fila, l’Arsenal si rialza e batte 2-0 il Southampton grazie alle reti di Nketiah e Willock. Al termine del match, il tecnico dei Gunners Mikel Arteta ha parlato così: “Abbiamo avuto due settimane molto difficili, in cui è successo di tutto. Avevamo voglia di uscire da questo momento di crisi e la reazione di oggi è stata molto positiva. Vogliamo giocare bene, divertirci e competere con ogni avversario. Oggi tutti i giocatori, sia quelli che hanno giocato dall’inizio che quelli entrati a gara in corso, hanno dato tutto per vincere e sono molto felice della prova di tutti i miei ragazzi”.

Foto: Twitter ufficiale Arsenal