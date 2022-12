L’Arsenal rimonta il West Ham e consolida il primo posto: termina 3-1 all’Emirates Stadium

Nel Boxing Day l’Arsenal batte il West Ham 3-1 in rimonta e consolida il primato con un gioco frizzante, proprio davanti agli occhi di Wenger, che mancava all’Emirates Stadium da 4 anni. La sfida dell’Emirates Stadium vede la squadra allenata da David Moyes passare in vantaggio al 27′ con Benrahma su calcio di rigore, dopo che ai padroni di casa era stato annullato il gol di Bukayo Saka. Nella ripresa i Gunners ribaltano tutto in 16 minuti con Saka, Martinelli e Nketiah.

Foto: Instagram Arsenal