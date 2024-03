L’Arsenal gioca a tennis in casa dello Sheffield United: successo per 6-0, 31 gol nelle ultime 7 in Premier

Arsenal debordante in Premier, con un trionfo per 6-0 in casa dello Sheffield United. I Gunners giocano a tennis, imponendosi con un clamoroso 6-0, 31 gol segnati nelle ultime 7 in Premier. Gara risolta in 25 minuti, con l’Arsenal che si porta già sul 4-0. A segno Odegaard, Martinelli, Havertz e un autogol di Bogle. Il quinto gol al 39′ con Rice.

Nella ripresa, la sestina con White. In classifica, l’Arsenal sale a 61, a -2 dal Liverpool, a -1 dal City.

Foto: twitter Arsenal