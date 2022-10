L’Arsenal dedica un pensiero a Pablo Marì: “Ci stringiamo a lui e alle altre vittime dell’aggressione in Italia”

Anche l’Arsenal, club che detiene il cartellino di Pablo Marì, ha postato sui social un pensiero per il giocatore, in prestito al Monza, che è stato accoltellato ad Assago nel pomeriggio.

Questo il messaggio dei Gunners: “Il nostro pensiero va a Pablo Mari e alle altre vittime del terribile episodio di oggi in Italia. Siamo stati in contatto con l’agente che ci ha detto che è in ospedale e non è gravemente ferito”.

Our thoughts are with Pablo Mari and the other victims of today’s dreadful incident in Italy.

We have been in contact with Pablo’s agent who has told us he’s in hospital and is not seriously hurt.

— Arsenal (@Arsenal) October 27, 2022