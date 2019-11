L’Arsenal conferma Emery: “Siamo delusi, ma è l’uomo giusto per invertire la rotta”

La posizione di Unay Emery sulla panchina dell’Arsenal non è certo blindatissima, anzi. Ma per il momento il club londinese conferma il tecnico spagnolo. Queste le parole di Raul Sanllehi, responsabile della parte sportiva dei Gunners, e Vinai Venkatesham, direttore generale: “Siamo delusi come tutti dai risultati e dalle prestazioni a questo punto della stagione. Condividiamo la frustrazione con i tifosi, i giocatori, il tecnico e tutto lo staff. Non siamo al livello a cui vogliamo essere. Le cose devono migliorare e crediamo fortemente che Emery sia l’uomo giusto per cambiare rotta. Lavoriamo tutti intensamente dietro le quinte per cambiare le cose e siamo fiduciosi di potercela fare”.

Foto: Twitter ufficiale Arsenal