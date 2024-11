L’Arsenal cade anche a Newcastle: un solo punto nelle ultime tre gare. E mercoledì c’è l’Inter

Momento negativo per l’Arsenal: la squadra di Arteta perde sul campo del Newcastle subendo il gol di Alexander Isak in apertura. Un solo punto rimediato nelle ultime 3 partite, contro il Liverpool per 2 a 2, poi la dolorosa sconfitta col Bournemouth per due reti a zero. Ora la vetta, occupata dal City di Guardiola, dista 5 punti (che ora potrà portarsi a più 8) e il terreno tra le due inizia a farsi ampio. La squadra non riesce a reagire all’iniziale svantaggio e va vicina al pareggio soltanto nel finale con un colpo di testa di Rice. Notte fonda per i Gunners, che continuano a non riuscire ad esprimere al meglio il proprio calcio, e il reparto offensivo da’ l’impressione di esser troppo leggero e poco incisivo. Mercoledì c’è l’Inter, gara che potrebbe rivelarsi uno spartiacque importante della stagione.

Foto: Instagram Arteta