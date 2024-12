L’Arsenal alza la voce: 5 gol al Crystal Palace nel derby

Grande vittoria per 5 a 1 in trasferta per l’Arsenal di Arteta che si riporta nel podio della classifica di Premier League e passa l’esame Crystal Palace. A sbloccare il match è il gol di Gabriel Jesus che al 6′ ammutolisce il Selhurst Park. Pronta però la risposta del Palace con il pari di Sarr all’11’. I Gunners tre minuti più tardi ne fanno subito un altro, ancora con Gabriel Jesus, per poi prendere il largo prima della chiusura della frazione di gioco, con Havertz che al 38′ fa 1-3. Nella ripresa i gol di Gabriel Martinelli al 60′ e di Rice all’ 84′ arrotondano il risultato. Cinque gol in due partite per Gabriel Jesus dopo la doppietta in settimana in Carabao Cup.

Foto: sito Arsenal