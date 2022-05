Larrivey-show: doppietta. Il Cosenza è salvo, il Vicenza retrocede in Serie C

E’ il Vicenza il quarto club retrocesso in Serie C, insieme a Pordenone, Crotone e Alessandria. Ai playout, la spunta il Cosenza del grande ex Bisoli, che ribalta la sconfitta per 1-0 dell’andata, imponendosi al San Vito-Marulla per 2-0, ottenendo la permanenza in Serie B.

Grande eroe della serata, l’argentino Larrivey. L’attaccante, classe 1984, con una doppietta, regala la permanenza tra i cadetti ai lupi della Silla.

Le reti tutte nella ripresa, al 46′ e un rigore al 67′. E’ festa grande a Cosenza, che mantiene la categoria, in casa Vicenza una immensa delusione, dopo un playout raggiunto in extremis, ma non è bastato per la salvezza dei biancorossi.

Foto: Twitter Cosenza